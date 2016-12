Címlap Fehér tetőkkel a klímaváltozás ellen



A fehérre festett tetők négyszer annyi napfényt vernek vissza, mint a sötétek, ezzel a felmelegedés ellen hatnak. Ráadásul légkondira is kevesebbet kell költeni. Dr. Steven Chu [1], Nobel-díjas fizikus, az Obama-kabinetben az energiaügyi minisztérium vezetője roppant egyszerűen hangzó megoldással [2] állt elő a globális felmelegedés ellen: fessük fehérre a tetőket. A fehérre meszelt felületek a napfény 80 százalékát visszaverik, míg a sötét színűeknél ez az arány csupán 20 százalék. A fehér tetők a napsugárzás energiájából négyszer annyit üldenének vissza az űrbe, ezzel csökkentve a hőmérsékletet, ráadásul az egyre növekvő energiaigényű légkoncidionálásnak is kevesebb munkája lenne. Dr. Chu számításai szerint, ha a világ összes épületén fehérre festenék a tetőt, az olyan hatással lenne a klímaváltozásra, mintha 11 évre leállítanák a világ összes autóját, vagy számokban kifejezve, mintha 44 milliárd tonnával kevesebb szén-dioxid jutna a légkörbe. A megoldás nem új, mediterrán országokban ősidők óta szokás az épületek falait és a tetőket fehérre festeni, hogy ezzel is védekezzenek a forróság ellen. 2005 óta Kaliforniában kötelező az új építésű, lapos tetejű kereskedelmi épületeken a tető fehérre festése, Georgia és Florida államban is adókedvezményekkel támogatják a fehér tetőket. Forrás: Index.hu