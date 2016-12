Címlap Lakossági megújuló energia és energiatakarékossági pályázat



Megjelent a Nemzeti Energiatakarékossági Program idei kiírása, a pályázatokat augusztus 1-től lehet benyújtani négy témakörben:

(1) nyílászárók cseréje vagy utólagos hőszigetelése,

(2) fűtés és használati melegvíz-ellátás korszerűsítése,

(3) lakóépületek utólagos hőszigetelése,

(4) megújuló energia felhasználása. A Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) a lakosság energiahatékonysági beruházásait ösztönzi, nyílászárók cseréjéhez vagy hőszigeteléséhez, fűtés vagy melegvíz-ellátás korszerűsítéshez, lakások hőszigeteléséhez, valamint a megújuló energiafelhasználáshoz kínál összesen 1,5 milliárd forint értékben vissza nem térítendő támogatást. Az érdeklődők a "Sikeres Magyarország" hitelrendszer keretében további 15,1 milliárd forint kedvezményes kamatozású hitelre is pályázhatnak. A pályázat kiírója a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM), közreműködő szervezete az Energia Központ Nonprofit Kft. A KHEM közleményében rámutat: a korábbi évek tapasztalatai alapján módosították a pályázati kiírásokat az egyszerűbb, az igényekhez jobban alkalmazkodó, az energiatakarékossági célokat hatékonyabban szolgáló rendszer érdekében. Az Energia Központ honlapján közzétett pályázati kiírás szerint idén négy témakörben lehet pályázatot beadni: NEP-2009-1 - Nyílászárók cseréjét, illetve utólagos hőszigetelését támogató pályázat NEP-2009-1 kódszámmal jelenik meg az 1994-ben vagy 1994 előtt épült lakások nyílászáró cserére, illetve utólagos hőszigetelésére vonatkozó pályázat, amelyre az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai egyénileg is pályázhatnak. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, lakásonként maximum 555 ezer forint. A pályázó az állami támogatás mellett a költségek további részét kedvezményes hitelből is fedezheti, amelynek mértéke nem haladhatja meg a beruházási összköltség 70%-át. A hitel és a támogatás együttes összege lakásonként legfeljebb 1,850 millió forint. Lehetőség van arra is, hogy a pályázó a beruházást teljes egészében hitelből finanszírozza, melynek maximális összege 1,850 millió forint lakásonként. A pályázók köre: Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében: természetes személyek, lakásszövetkezetek, társasházak. Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek. Ugyanazon megvalósítási helyre azonos témában csak egy pályázat részesíthető támogatásban. Két, azonos beruházási címre benyújtott, azonos kódjelű pályázat közül csak a korábban beadott pályázat fogadható el. Több pályázatot is be lehet nyújtani, amennyiben azok különböző kódszámú pályázati felhívásra vonatkoznak. NEP-2009-2 - Fűtés és használati melegvíz-ellátás korszerűsítését támogató pályázat NEP-2009-2 kódszámmal jelenik meg a fűtés (pl.: kazáncsere) és melegvíz-ellátás korszerűsítésére irányuló pályázat. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, lakásonként maximum 630 ezer forint. A pályázó az állami támogatás mellett a költségek további részét kedvezményes hitelből is fedezheti, amelynek mértéke nem haladhatja meg a beruházási összköltség 70%-át. A hitel és a támogatás együttes összege lakásonként legfeljebb 2,1 millió forint. Lehetőség nyílik arra is, hogy a pályázó a beruházást teljes egészében hitelből finanszírozza, melynek maximális összege 2,1 millió forint lakásonként. A pályázók köre: Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében: természetes személyek, lakásszövetkezetek, társasházak. Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében természetes személyek, amennyiben az ingatlan egyedi fűtéssel és/vagy egyedi használati melegvíz-ellátással rendelkezik. Ugyanazon megvalósítási helyre azonos témában csak egy pályázat részesíthető támogatásban. Két, azonos beruházási címre benyújtott, azonos kódjelű pályázat közül csak a korábban beadott pályázat fogadható el. Több pályázatot is be lehet nyújtani, amennyiben azok különböző kódszámú pályázati felhívásra vonatkoznak. NEP-2009-3 - Lakóépületek utólagos hőszigetelését támogató pályázat NEP-2009-3 kódszámmal jelenik meg az 1994-ben vagy 1994 előtt épült lakóépületek utólagos hőszigetelésére irányuló pályázat. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, lakásonként maximum 630 ezer forint. A pályázó az állami támogatás mellett jogosulttá válik kedvezményes hiteligénylésre, a hitel mértéke azonban nem haladhatja meg a beruházási összköltség 70%-át. A hitel és a támogatás együttes összege lakásonként legfeljebb 2,1 millió forint. A pályázónak lehetősége van arra, hogy a beruházást teljes egészében hitelből finanszírozza, melynek maximális összege 2,1 millió forint lakásonként. A pályázók köre: Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében: természetes személyek, lakásszövetkezetek, társasházak. Iparosított technológiával épült ingatlanokkal ebben a konstrukcióban nem lehet pályázni! Ugyanazon megvalósítási helyre azonos témában csak egy pályázat részesíthető támogatásban. Két, azonos beruházási címre benyújtott, azonos kódjelű pályázat közül csak a korábban beadott pályázat fogadható el. Több pályázatot is be lehet nyújtani, amennyiben azok különböző kódszámú pályázati felhívásra vonatkoznak. NEP-2009-4 - Megújuló energiafelhasználást ösztönző pályázat NEP-2009-4 kódszámmal jelenik meg a megújuló energiahordozók felhasználását ösztönző pályázat (megújuló energiaforrásokkal előállított hő– vagy villamos–energia, biomassza, geotermikus energia, szélenergia, vízenergia, szerves hulladékok felhasználásának növelése, napkollektorok, napelemek, hőszivattyú telepítése). Legmagasabb ösztönzést a pályázati rendszer a megújuló energiahordozó beruházásokhoz biztosítja; itt lakásonként legfeljebb 1,47 millió forint adható, a maximális támogatási intenzitás 35%. A pályázó az állami támogatás mellett a költségek további részét kedvezményes hitelből is fedezheti, amelynek mértéke nem haladhatja meg a beruházási összköltség 65%-át. A hitel és a támogatás együttes összege lakásonként legfeljebb 4,2 millió forint. Lehetőség van arra is, hogy a pályázó a beruházást teljes egészében hitelből finanszírozza, melynek maximális összege 4,2 millió forint lakásonként. A pályázók köre: Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében: természetes személyek, lakásszövetkezetek, társasházak. Iparosított technológiával épült ingatlanokkal ebben a konstrukcióban nem lehet pályázni! Ugyanazon megvalósítási helyre azonos témában csak egy pályázat részesíthető támogatásban. Két, azonos beruházási címre benyújtott, azonos kódjelű pályázat közül csak a korábban beadott pályázat fogadható el. Több pályázatot is be lehet nyújtani, amennyiben azok különböző kódszámú pályázati felhívásra vonatkoznak. Fontos a jó időzítés Felhívjuk az olvasók figyelmét arra, hogy még ha el is készülnek a pályázattal, ne adják postára azt 2009. augusztus 1. előtt, mert akkor formai okok miatt kizárásra kerülnek. Ugyanakkor augusztus 1. után érdemes minél hamarabb beküldeni a pályázatot, mert volt már rá példa, hogy két hét alatt kimerült a teljes pályázati keret. Forrás: http://www.zoldtech.hu